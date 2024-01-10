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Esenyurt Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağlıyor

Esenyurt Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor. Belediye ekipleri, ilçenin her yanına yüksek proteinli mama bırakarak hayvanların beslenmesini sağlıyor. Vatandaşlardan da sokak hayvanlarının beslenmesine duyarlı olmaları ve evlerinin önüne mama kapları koymaları isteniyor.

10.01.2024 - 09:46,  Güncelleme: 09:49
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Esenyurt Belediyesi, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı unutmadı. İlçenin her yanını karış karış gezen belediye ekipleri, sokak hayvanlarının beslenebilmesi için belirlenen noktalara yüksek proteinli mama bıraktı. İlçede yaşayan vatandaşların da kapılarının önüne mama kapları koymaları konusunda çağrıda bulunan ekipler, çalışmanın tüm belediyelere örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

"ONLAR BİZİM DİLSİZ DOSTLARIMIZ"

Soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten Esenyurt Belediye yetkilisi Umur Kara, "İlçe genelindeki can dostlarımızın kötü hava koşullarından dolayı aç kalmamaları için onlara mama desteği sağlıyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak belirlediğimiz noktalara, dostlarımızın beslenebilmeleri ve sağlıklı kalabilmeleri için besin değeri yüksek mamalar bırakıyoruz. Çünkü soğuk hava koşullarında onların olumsuz etkilenmemesi bizim için çok önemli. Bu kapsamda hayvan dostlarımızın gerekli tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, sokak hayvanlarının beslenmesi konusuna duyarlı olmaları ve evlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmalarıdır. Esenyurt Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanında olacağız ve hizmetlerimize aralıksız olarak devam edeceğiz" dedi.

Esenyurt Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağlıyor
Kaynak: ANKA
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