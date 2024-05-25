Esenyurt Belediyesi tarafından çocuk oyun parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi tarafından çocuk oyun parkı hizmete açıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde yapılan çocuk oyun parkı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. İsmini mahalle sakinlerinin belirleyeceği parkın açılışında konuşan Başkan Özer, 'Hizmet yaparken, halkla buluşurken mutlu oluyorum. Bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek' dedi.

25.05.2024 09:03
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Esenyurt Belediyesi tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde yapılan çocuk oyun parkı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. İsmini mahalle sakinlerinin belirleyeceği parkın açılışında konuşan Başkan Özer, "Hizmet yaparken, halkla buluşurken mutlu oluyorum. Bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 bin 340 metrekare alan üzerinde yapılan çocuk oyun parkı, Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer ve çok sayıda mahalle sakininin katılımıyla hizmete açıldı. Bin 115 metrekare yeşil alan, bir adet basketbol sahası, bir adet çocuk oyun grubu ve çocuk oyun parkı bulunan parkın adını mahalle sakinleri belirleyecek.

"Hizmet yaparken, halkla buluşurken mutlu oluyorum"

Park açılışında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Ahmet Özer, "Akçaburgaz'da yeni yaptığımız parkın açılışını yaptık. Bu parkın bir adı yok, tepeden inme bir isim koymak istemedik. Mahalleliye soracağız. Onların ortak görüşü ile bir isim koyacağız. O zaman ben bu parka adıyla hitap edeceğim. Burada halkımızla birlikte parkın açılışını yaptık, çocuklarla birlikte oynadık. Onları böyle mutlu görmek beni de mutlu etti. Demin konuşmamda da söylediğim gibi hizmet yaparken, halkla buluşurken mutlu oluyorum. Bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek. 14 tane park yapımı devam ediyor. Büyükşehir ile yapacağımız işler var. Sayın İmamoğlu'yla bunları konuştuk ve anlaştık. Bu süreçte 14 tane parkın açılışını yapacağız ve Esenyurt halkının hizmetine sunacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi tarafından çocuk oyun parkı hizmete açıldı - Son Dakika

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