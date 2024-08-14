Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan park hizmete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan park hizmete açıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapılan bin 260 metrekarelik park hizmete açıldı. Parkta çocuk oyun grubu, spor alanı, yürüyüş yolu ve banklar bulunuyor.

14.08.2024 18:46
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Esenyurt Belediyesi tarafından bin 260 metrekare alan üzerinde yapılan park hizmete açıldı.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi 2233'üncü sokakta 1260 Metrekare alan üzerine yapılan parkın açılışı yapıldı. Park toplam bin 260 metrekare alan üzerinde, 335 metrekare yeşil alana sahip içerisinde bir adet çocuk oyun grubu, spor alanı, yürüyüş yolu, banklar bulunuyor. Açılışa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçe STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Göreve geldiğimiz günden beri açtığımız üçüncü parktır. İki tane parkında temelini attık. Esenyurt çok kötü bir kentleşme ile karşı karşıya kalmış yıllarca, çarpık kentleşme var dolayısıyla her taraf betona boğulmuş. Şehir demek biraz çiçek demek böcek demek, biraz yeşil alan demek, mesire alanı, yürüyüş alanı demek, bisiklet alanı demek, bunların hiç birisi yok çünkü insanı odağa almamışlar, betonu, rantı odağa almışlar" dedi.

Halkçı belediyeciliğin başladığını belirten Başkan Özer, "Bu dünya atalarımızdan miras aldığımız bir dünya değil şu çocuklardan emanet aldığımız bir dünya o emanete ihanet etmemeliyiz. Biz de bulabildiğimiz bütün arsaları, köşede bucakta kalmış belediyenin alanlarını yeşil alan haline getirerek halka adeta nefes boruları açmaya çalışıyoruz, bu parkımızda onlardan biri halkımıza Esenyurt'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan park hizmete açıldı - Son Dakika

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