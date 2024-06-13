Esenyurt Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşaması için temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik filosuna yeni araçlar katan belediye, cadde ve sokaklarda ise çöp konteynerlerini yeniliyor. Başkan Özer, çalışmaları teftiş ederek halkın daha temiz bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak istediklerini belirtti.

13.06.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşaması için temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik filosuna yeni araçlar katan belediye, cadde ve sokaklarda ise çöp konteynerlerini yeniliyor. Temizlik İşleri şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları teftiş eden Başkan Özer, "Bütün çabamız halkımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak. Mottomuz, sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, daha temiz bir Esenyurt için kolları sıvadı. İlçede temizlik çalışmalarını hızlandıran Başkan Özer, araç filosunu genişleterek, sokak ve caddelerde bulunan konteynerleri yeniledi. Yeni alınan 12 adet çöp kamyonu ile çöp sorununa hızlı çözüm üreten belediye, kentin her bir noktasını süpürerek yıkama çalışmaları da yürütüyor. Temizlik işleri şantiyesinde personelle bir araya gelerek çalışmaları yakından takip eden Başkan Özer, sürdürülebilir bir çevre için atık toplama merkezini de yenilediklerini belirterek "Mottomuz, sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt" dedi.

650 kişilik personel sahada

Başkan Özer, temiz bir Esenyurt için genişlettikleri temizlik filosunun yanı sıra sürdürülebilir bir çevre için atık toplama merkezini de yenilediklerini belirterek, "Bütün çabamız halkımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak üzerine kurulu. Özellikle temizlik alanında 'mottomuz, sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt'. Bunu gerçekleştirebilmek için 650 kişilik çalışanımızla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle Kurban Bayramı öncesi çöplerin hızla temiz bir biçimde toplanması konusu bizim için önemli. Bu konunun en önemli noktalarından birisi de lojistik meselesidir. Bu anlamda 8 tane yeni çöp kamyonu almıştık ve buna 4 adet daha ekledik. Atık Toplama Merkezimizi yeniledik. Orada toplanan atıklarla, özellikle geri dönüşüme gidecek olan atıkların ayrıştırılması hem çocuklarımızın geleceği hem halkımız açısından çok önemli. Bu şekilde atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor yani bu alanda da önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

"Halkın sağlığı öncelikli meselemizdir"

Kentin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan tüm ekip ve ekipmanlarla gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Özer, "Çöp konteynerlerimizi yeniledik. Bir kısmını alana gönderdik, kalanların ise çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede konteynerle ilgili olan tüm ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız. Yer altına konulması gereken konteynerlerin çalışmaları ise devam ediyor. Şu anda alanda 310 temizlik işçisi kardeşimiz sokaklarımızı, caddelerimizi süpürüyor, temizliyor. Yaklaşık 300 kişi de bu çöplerin toplanması, taşınması, gerekli mekanizasyonun sağlanması için gece demeden, gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bizim temel amacımız Esenyurt'un temiz olmasıdır. Halkın sağlığı öncelikli meselemizdir" diye konuştu.

"Bu şehir hepimizin"

Kolektif bir anlayış ile Esenyurt'a sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara seslenen Özer, "Çöplerin gelişi güzel atılmaması konusu çok önemli. Çöp konteynerlerini devirmek isteyen bir takım kötü niyetli insanların derhal zabıtaya bildirilmesi konusunda ricada bulunuyoruz. Çünkü bir çeşit halk düşmanlığı yapıyorlar ve kent suçu işliyorlar. Siz de buna izin vermeyin, zabıtaya bildirin ve gerekli işlemleri yapalım. Çünkü bu şehir hepimizin. Kentin sağlıklı ve temiz olması bizim de sağlık ve huzur içinde yaşamamız demektir. Bu konuda da önemli bir yol aldık. Bunda emeği geçen tüm personele, sokaklarımızı gece gündüz demeden çalışarak temizleyen bu dev orduya teşekkür ediyorum. Esenyurt halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement