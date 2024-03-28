Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaparken, mahalleleri de yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Esenyurt Belediyesi, Akevler Mahallesi 1069. Sokak ve Mevlana Mahallesi 1990. Sokak'ta asfalt serim çalışması yaptı. Esenyurt'un dört bir yanında çalışmalarını devam ettiren ekipler, hem vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor hem de mahalleleri yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Ozan Bahadır, çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"ARTIK RAHAT BİR ŞEKİLDE SEYAHAT EDECEKLER"

"Esenyurt genelinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bugün de vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Akevler Mahallesi 1069. Sokak ve Mevlana Mahallesi 1990. Sokak'ta asfalt serim çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız sonucu vatandaşlarımız artık daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat ederken, mahallelerimiz ise bakımlı ve modern bir görünüme kavuşmuş oluyor."

"ANINDA GERİ DÖNÜŞ SAĞLIYORLAR"

Mahalle sakini Ercan Akın ise Esenyurt Belediyesi'nin vatandaşın taleplerine anında cevap verdiğini aktararak, "Bir vatandaş olarak belediyeyi aradık ve bölgede yaşanan sorunu kendilerine ilettik. Arkadaşlar talebimize hemen geri dönüş yaparak asfalt çalışmalarına başladı. Başarıyla yürüttükleri çalışmalardan dolayı Esenyurt Belediyesi'nden memnunuz. Emeği geçen herkese hem kendim hem de mahallem adına teşekkür ederim" dedi.