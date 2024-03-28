Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaparken, mahalleleri de yeni bir görünüme kavuşturuyor.

28.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaparken, mahalleleri de yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Esenyurt Belediyesi, Akevler Mahallesi 1069. Sokak ve Mevlana Mahallesi 1990. Sokak'ta asfalt serim çalışması yaptı. Esenyurt'un dört bir yanında çalışmalarını devam ettiren ekipler, hem vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor hem de mahalleleri yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Ozan Bahadır, çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"ARTIK RAHAT BİR ŞEKİLDE SEYAHAT EDECEKLER"

"Esenyurt genelinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bugün de vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Akevler Mahallesi 1069. Sokak ve Mevlana Mahallesi 1990. Sokak'ta asfalt serim çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız sonucu vatandaşlarımız artık daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat ederken, mahallelerimiz ise bakımlı ve modern bir görünüme kavuşmuş oluyor."

"ANINDA GERİ DÖNÜŞ SAĞLIYORLAR"

Mahalle sakini Ercan Akın ise Esenyurt Belediyesi'nin vatandaşın taleplerine anında cevap verdiğini aktararak, "Bir vatandaş olarak belediyeyi aradık ve bölgede yaşanan sorunu kendilerine ilettik. Arkadaşlar talebimize hemen geri dönüş yaparak asfalt çalışmalarına başladı. Başarıyla yürüttükleri çalışmalardan dolayı Esenyurt Belediyesi'nden memnunuz. Emeği geçen herkese hem kendim hem de mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte
    18 Mar Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

    Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    18 Mar TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
    18 Mar Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı

    Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.


12:06 ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor F-16’lar, terörle mücadele ve ABD’nin YPG desteği görüşülecek ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! F-16'lar, terörle mücadele ve ABD'nin YPG desteği görüşülecek
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
11:30 Rusya’yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay Alanda bulunan 100’e yakın insan kayıp Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
11:41 Marilyn Monroe ve Hugh Hefner’in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor
11:34 Bambaşka biri olmuş Mesut Özil’in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı Bambaşka biri olmuş! Mesut Özil'in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 13:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement