Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Gecesi - Son Dakika
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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Gecesi

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Aşıklar Gecesi

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan aşıklar, geleneksel Türk sanatını Esenyurtlularla buluşturdu. Renkli görüntüler eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

03.10.2024 09:30  Güncelleme: 09:41
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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde aşıklar sahnedeydi. Aşıklık geleneğinin motiflerini Esenyurtlularla buluşturan sanatçılar, dinleyicilere hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile organize edilen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, üçüncü gününde Esenyurt'ta yaşayan halk aşıklarını, vatandaşlar ile buluşturdu. Esenyurtluların severek dinlediği aşıklar Vahit Köroğlu, Orhan Üstündağ, Erzade Kapan ve Ahmet Poyrazoğlu'nun sahneye çıktığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Atışma, lebdeğmez, taşlama ve ağıt gibi aşıklık geleneğinin temel motiflerini seslendiren aşıklar, birbirinden güzel türkülerle Esenyurtluları hem eğlendirdi hem de duygusal anlar yaşattı.

"Başkanımızın her birinize selamları var"

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, etkinliğin sonunda sahnedeki aşıklara çiçek verdi. Ayyıldız konuşmasında, "Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti yapmak için gece gündüz demeden çalışan Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in hepinize selamlarını iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Gecesi - Son Dakika

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