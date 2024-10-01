Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Aşıklar Sahne Aldı

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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde aşıklar sahnedeydi. Aşıklık geleneğinin motiflerini Esenyurtlularla buluşturan sanatçılar, dinleyicilere hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile organize edilen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, üçüncü gününde Esenyurt'ta yaşayan halk aşıklarını, Esenyurtlular ile buluşturdu. Esenyurtluların severek dinlediği aşıklar Vahit Köroğlu, Orhan Üstündağ, Erzade Kapan ve Ahmet Poyrazoğlu'nun sahneye çıktığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Atışma, lebdeğmez, taşlama ve ağıt gibi aşıklık geleneğinin temel motiflerini seslendiren aşıklar, birbirinden güzel türkülerle Esenyurtluları hem eğlendirdi hem de duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, etkinliğin sonunda sahnedeki aşıklara çiçek verdi. - İSTANBUL