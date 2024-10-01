Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Sahne Aldı

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Aşıklar Sahne Aldı

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde, aşıklar hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatarak Esenyurtlularla buluştu. Sanatçılar, aşıklık geleneğinin motiflerini sergileyerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

01.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde aşıklar sahnedeydi. Aşıklık geleneğinin motiflerini Esenyurtlularla buluşturan sanatçılar, dinleyicilere hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile organize edilen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, üçüncü gününde Esenyurt'ta yaşayan halk aşıklarını, Esenyurtlular ile buluşturdu. Esenyurtluların severek dinlediği aşıklar Vahit Köroğlu, Orhan Üstündağ, Erzade Kapan ve Ahmet Poyrazoğlu'nun sahneye çıktığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Atışma, lebdeğmez, taşlama ve ağıt gibi aşıklık geleneğinin temel motiflerini seslendiren aşıklar, birbirinden güzel türkülerle Esenyurtluları hem eğlendirdi hem de duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, etkinliğin sonunda sahnedeki aşıklara çiçek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Esenyurt, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Aşıklar Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement