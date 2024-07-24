Esenyurt Pınar Mahallesi'nde Yeni Bir Kreşin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde Yeni Bir Kreşin Temeli Atıldı

Esenyurt Pınar Mahallesi\'nde Yeni Bir Kreşin Temeli Atıldı

Esenyurt Pınar Mahallesi Bilal Yazkurt Parkı içerisinde bulunan kreşin temel atma töreni gerçekleşti. 482 metrekare alan üzerine inşa edilecek kreşte bulunan 6 sınıfta toplamda 120 öğrenci eğitim alacak.

24.07.2024 17:18  Güncelleme: 17:25
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Esenyurt Pınar Mahallesi Bilal Yazkurt Parkı içerisinde bulunan kreşin temel atma töreni gerçekleşti. 482 metrekare alan üzerine inşa edilecek kreşte bulunan 6 sınıfta toplamda 120 öğrenci eğitim alacak.

Esenyurt Belediyesi okul öncesinde çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak, aile ekonomisine destek olmak için çalışan annelere kolaylık sağlayacak bir kreşin daha temelini attı. Pınar Mahallesi Bilal Yazkurt Parkı içerisinde bulunan kreşin temel atma törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İl Dernekler Birliği Orhan Onur, Esenyurt Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

482 metrekare alan üzerine inşa edilecek kreşte bulunan 6 sınıfta toplamda 120 öğrenci eğitim alacak. Çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanan kreş ayrıca; uyku odası, yemekhane, idari birimler, iç ve dış oyun alanları ile çocukların eğitimine, gelişimine ve güvenliğine önem veren bir yapıya sahip olacak.

"Hedefimiz 15 yeni kreş"

İlçeye toplamda 15 yeni kreş kazandıracaklarını söyleyen Başkan Özer, "Göreve geldiğimiz günden beri ikinci kreşimizin temelini atıyoruz. Daha önce de bir kreşimizin temelini Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde attık. Burada bir parkımız, parkımızın içinde hem bir bitki tüneli hem bir amfi tiyatro hem de bir kreşimiz var. Hedefimiz 15 kreş yapmak. Peyderpey bunların temellerini atacağız. Çünkü annelerimiz ve babalarımız için en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Bazı annelerimiz belki çalışmak ister. Çocuğunu bırakacağı bir yer olmadığı için bundan imtina eder. Kreş bu anlamda onun imdadına yetişir. Aynı zamanda o çocukların kendilerini yetiştirme konusunda ilk bilgilerini, ilk temellerini atacakları yer. Temel sağlam olursa üstü de sağlam olacak, sağlam gelecek. Çocuklarımızın geleceği için kreş çok önemli bir ilk adım" diye konuştu.

"Parklarımızı, kreşlerle donattığımızda yaşam alanlarını güvenli hale getireceğiz"

İBB ile çalışmalarının koordineli bir şekilde devam edeceğini belirten Prof. Özer şöyle devam etti: "Parklarımızı, kreşlerle donattığımızda yaşam alanlarını güvenli hale getireceğiz. 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' mottomuzu yansıtan projelerden biri de bu. Bunun altını doldurmaya devam edeceğiz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemizi de işin içine katıyoruz. Onların da 'Yuvam İstanbul' projeleri var. Belki bizim bu projeleri de onlarla eşleştirebilmek için 'Yuvam Esenyurt' kreşi diyebiliriz. Kreş, okul önemli. Victor Hugo'nun bir sözü var; 'Bir okul açan bir hapishane kapatır.' Ben de özellikle bir eğitmen olarak bir kreş, bir okul ve bir üniversite açıldığında, ziyadesiyle memnun oluyorum. Bu hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt. Esenyurt'ta bir model uygulayacağız. Bir destan yazmaya kararlıyız. Bunun ilk sayfalarını yazmaya başladık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Pınar Mahallesi'nde Yeni Bir Kreşin Temeli Atıldı - Son Dakika

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