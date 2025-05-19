Esenyurt\'ta 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Esenyurt'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Esenyurt Belediyesinin İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Turgut Özal Stadyumu'nda düzenlediği anma programı, yüzlerce Esenyurtluyu bir araya getirdi.

Esenyurt'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Programda, Esenyurt Belediyesinin spor salonlarında eğitim gören öğrenciler tarafından sergilenen spor gösterileri büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, genç sporcular hünerlerini sergilerken, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve ilçe protokol üyeleri de etkinliğe katılarak gençlerle bir araya geldi. 19 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan program hem milli duyguları pekiştirdi hem de gençlerin spora olan ilgisini yansıttı. Tören boyunca çeşitli sportif aktiviteler, halk oyunları ve şiir dinletileri ile izleyicilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatıldı.

Turgut Özal Stadyumu'nda bayramın coşkusunu doyasıya yaşayan Esenyurtlular, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günü gururla kutladı. Belediye yetkilileri ise Esenyurt'ta gençliğe ve spora verdikleri önemi bir kez daha vurgulayarak, gençlere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. - İSTANBUL