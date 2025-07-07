Esenyurt\'ta 8 Ayda 27 Bin Ton Asfalt ve 159 Bin Metrekare Parke Yol Yapıldı

Esenyurt Belediyesi, 8 ayda ilçenin farklı mahallelerinde 27 bin 688 ton asfalt serimi ve 159 bin 284 metrekare parke yol çalışması yaptı. Çalışmalarla yollar daha güvenli ve konforlu hale geliyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yol bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un göreve geldiği sekiz aylık süre içinde, ilçenin farklı mahallelerine yayılan çalışmalar kapsamında 27 bin 688 ton asfalt serimi ve 159 bin 284 metrekare parke yol döşemesi gerçekleştirildi.

Mahalle aralarından ana arterlere kadar birçok noktada bozulan yollar yenilenirken, ulaşım altyapısı da modernize ediliyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirilerek, yol bakım ve onarım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sürdürüleceğini ifade ediyor. Belediye ekipleri, yapılan çalışmalarla Esenyurt'un yollarını daha konforlu hale getirirken, ulaşımda yaşanan aksaklıkların da önüne geçmeyi hedefliyor. - İSTANBUL