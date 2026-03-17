Esenyurt'ta ara tatil şenliği coşkusu: Çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
Esenyurt'ta ara tatil şenliği coşkusu: Çocuklar doyasıya eğlendi

17.03.2026 14:42  Güncelleme: 14:44
Esenyurt'ta ara tatile çıkan öğrenciler için düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, ara tatile çıkan öğrenciler için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenledi. Ara Tatil Şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, hem eğlendi hem de unutulmaz anlar yaşadı. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler, ilçedeki üç farklı kültür merkezinde gerçekleştirildi. 15 Mart'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde başlayan program, 16 Mart'ta Nene Hatun Kültür Merkezi ve 17 Mart'ta Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi'nde devam etti. Etkinliklerde illüzyon gösterileri, jonglör performansları, bubble (balon) şovları ve kukla gösterileri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve maskot karakterlerle renklenen organizasyonlarda çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler de etkinliklerden memnun kaldı. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Ara Tatil Şenliği ile çocuklar tatilin tadını doyasıya çıkarırken, kültür merkezleri de neşeli görüntülere sahne oldu.

Çocuk sineması 19 Mart'a kadar devam edecek

Şenlik kapsamında ayrıca Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Ormanın Süper Kahramanı" adlı çocuk sineması gösterimi düzenlendi. Gün boyunca 10.00, 13.00 ve 15.00 seanslarıyla gerçekleştirilen film gösterimi 19 Mart'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

