Esenyurt'ta Atıl Alanlar Eğitim İçin Kullanılacak - Son Dakika
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Esenyurt'ta Atıl Alanlar Eğitim İçin Kullanılacak

Esenyurt\'ta Atıl Alanlar Eğitim İçin Kullanılacak

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, boş durumdaki başkanlık makamını dezavantajlı çocukların eğitim alacağı dersliğe dönüştürme talimatı verdi. Çocuk Üniversitesi'ni ziyaret eden Aksoy, atıl alanları eğitim yuvalarına dönüştürme kararı aldıklarını açıkladı.

19.02.2025 15:59  Güncelleme: 16:09
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye tesislerinde bulunan başkanlık makamlarını halkın hizmetine açmaya devam ediyor. Aksoy, son olarak, Çocuk Üniversitesi'nde yer alan lüks başkanlık katının dezavantajlı çocukların eğitim alacağı dersliğe dönüştürülmesi talimatını verdi.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'ni ziyaret eden Başkan Vekili Aksoy, eğitim alanlarını inceledi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle görüşmeler yaparak taleplerini dinleyen Aksoy, açılışından bu yana sadece birkaç kez kullanılan başkanlık makamını da gezdi. Başkan Vekili, bu makamın öğrencilerin kullanımına sunulması gerektiğini belirterek, makamın derslik olarak kullanılmasına karar verdi.

Atıl alanlar eğitim yuvalarına dönüşüyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, çocuklarımız ve aileleri için önemli bir eğitim merkezi. Velilerimiz ve öğretmenlerimizle fikir alışverişinde bulunarak, kurumumuzu daha iyi bir noktaya taşımak için gerekli adımları attık. Merkezimizi gezerken, bir makam odası ile daha karşılaştık. Binanın üst katında, açılışından bu yana sadece iki kez kullanılan bu atıl alanı öğrencilerimizin hizmetine sunma kararı aldık. Makamlar gelir geçer ancak baki kalan çocuklarımızın yüzlerindeki hoş bir tebessüm olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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