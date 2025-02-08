Esenyurt'ta Bozuk Yollar Yenileniyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bozuk Yollar Yenileniyor

Esenyurt\'ta Bozuk Yollar Yenileniyor

Esenyurt'ta yıllardır onarılmayan bozuk yollar, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla asfalt ve parke ile yenileniyor. Fatih Mahallesi'nde yapılan çalışmalardan mahalle sakinleri memnun.

08.02.2025 14:46  Güncelleme: 14:52
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Esenyurt'ta yıllardır onarılmayan bozuk yollar, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla yenileniyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalarda sokaklar asfalt ve parke ile buluşuyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçenin tahrip olan yollarını asfalt kaplama ve parke çalışmaları ile yeniliyor. Vatandaşlardan gelen taleplere anında dönüş yapan ekipler, bu kapsamda Fatih Mahallesi 935. ve 868. sokaklara parke taşı döşedi. İlçede uzun yıllardır çözülmeyen bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışan ekipler, mahalle sakinlerine daha kolay ve konforlu ulaşım imkanı sundu.

Talepler anında çözüme kavuşuyor

Belediye ekiplerinin talepleri kısa süre içerisinde çözüme kavuşturduğunu söyleyen Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, "Belediyemize bildirdiğimiz bütün sorunlara en geç 3 gün içerisinde dönüş sağlanıyor. Sokaklarımızın çoğu aşağı yukarı 10 yıldır yapılmamıştı. Talep oluşturduktan 3 gün sonra ekipler çalışmalara başladı. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Vatandaşlarımız da çalışmalardan çok memnun. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Bozuk Yollar Yenileniyor - Son Dakika

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