Esenyurt'ta çevre paneli düzenlendi

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak, sıfır atık ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Çevre Paneli'ne katıldı. Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı panelde, sanayileşmenin çevre kirliliğini de beraberinde getirdiğini belirten Başkan Özer, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için halkta çevre bilinci oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çevre Paneli'nde; sıfır atık, iklim değişikliği, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konuları tüm detaylarıyla ele alındı. Moderatörlüğünü Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın yaptığı programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali Akdemir, Prof. Dr. Şükrü Aslan, Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Doç. Dr. Sinan Cansız, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Araştırmacısı Melike Akkaya ve İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği İGEDDER İstişare Kurulu Üyesi Elif Güray Kayaduman katıldı.

"Modernleşme aynı zamanda atık demektir"

Panelde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer, "İnsanoğlunun iki büyük mücadelesi var, Birincisi doğaya karşı bir mücadele, ikincisi insana karşı mücadele. İnsanın insana karşı yürüttüğü mücadele silahları ortaya çıkarttı. Silahlar da savaşları ortaya çıkarttı. Savaşlar ölümleri ortaya çıkarttı. Sadece iki büyük Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan ölmüş bir o kadar da sakat kalmış. Asıl konumuz insanın doğaya karşı yürüttüğü mücadele. Bu mücadele alet ve edevatları ortaya çıkarttı, bu da sanayiyi ortaya çıkarttı. Biz iyi bir şey yaptığımızı sanıyoruz ama sanayileşme ile beraber yavaş yavaş gemi batmaya başladı. Dünya kirlendi, çevre pislendi, bu hızla gidersek biz şimdi yaşıyoruz ancak iki kuşak sonrası bunların en büyük tedirginliğini yaşayacaklar. 21. yüzyılın gündemi çevre, artık ozon deliniyor dünya yaşanmaz hale geliyor. Sıcaklık gittikçe artıyor, buzullar eriyor böyle giderse 100 yıl sonra tehlikedeyiz. Sadece Avrupa'da son 50 yılda yapılan atık bütün insanlık tarihi boyunca bütün insanlığın yapmış olduğu atıklardan daha fazla. Çünkü modernleşme aynı zamanda atık demektir. Bu nedenle bunun önüne geçmemiz lazım. Dünya çevre günü daha temiz bir dünya olması dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum bu konuda bize çevreye güzel bir takım Doneler bırakmasını hayırlı günler getirmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL