Esenyurt'ta Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Esenyurt\'ta Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları, dezavantajlı ailelerin çocuklarına bilim ve sanat alanında eğitim fırsatları sunmak amacıyla 3 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrencilere çeşitli eğitim programları sunulacak.

28.01.2025 09:43  Güncelleme: 09:45
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Esenyurtlu çocukları bilim ve sanat alanında geleceğe hazırlayan Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı.

Dezavantajlı ailelerin çocuklarının ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi'nin kayıtları 3 Şubat tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler bu üniversitede, ilkokul 2'nci sınıftan başlayarak 7'nci sınıfa kadar sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alabiliyor. Merkezde Fen, Matematik, İngilizce, Robotik Kodlama, Blok Tabanlı Programcılık, Deney ve Bilim, Akıl ve Zeka Oyunları, Mimari Resim, Ritim Müzik, Grafik Animasyon, Hızlı Okuma Teknikleri gibi 16 farklı eğitim programı sunuluyor.

Başvurular merkeze yapılacak

3 Şubat'ta başlayacak derslerde öğrencilere, tam zamanlı olarak 10 farklı modülde akademik ve uygulamalı eğitim verilecek. Öğrenciler, merkezin 0212 302 96 35 numaralı telefonunu arayarak veya Çocuk Üniversitesi'ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika

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