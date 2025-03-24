Esenyurt'ta Çocuklar Orman Haftası'nda Ağaç Dikti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çocuklar Orman Haftası'nda Ağaç Dikti

Esenyurt\'ta Çocuklar Orman Haftası\'nda Ağaç Dikti

Esenyurt Belediyesi, Orman Haftası kapsamında ilkokul öğrencileriyle ağaç dikme etkinliği düzenledi. Öğrenciler doğa bilinci kazanarak çevre bilincini artırmak için ağaçları toprakla buluşturdu.

24.03.2025 16:44  Güncelleme: 16:48
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Esenyurt Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla ilçedeki çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla ilçedeki çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuklara doğayı sevdirme ve çevre bilincini aşılamak amacıyla Esenyurt Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine ilkokul öğrencileri katıldı. Etkinlikte çocuklar, toprakla buluşan onlarca ağaca cansuyu verdi ve doğru ağaç dikimini öğrendi.

"Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte ağaç dikim etkinliğini gerçekleştirdik"

Esenyurt Belediyesi Çevre Mühendisi Selda Şimşir, etkinlikle ilgili olarak, "Orman Haftası dolayısıyla ilkokul öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte ağaç dikim etkinliğini gerçekleştirdik. Çocuklara ormanlarımızın ve doğal kaynaklarımızın korunmasını, sürdürülebilirliği ve sıfır atık ile ilişkilendirilmesini anlatmak için bu etkinliği düzenledik" dedi.

"Öğrencilerimiz çevreyle iç içe oldular"

Sultan Alparslan İlkokulu Müdür Yardımcısı Fulya Önen, etkinlik hakkında, "Okulumuzda devam ettirdiğimiz EKO Okul projesi kapsamında Esenyurt Belediyesi iş birliğiyle öğrencilerimizle birlikte ağaç dikimi etkinliği yaptık. Bu etkinlikle çocuklarımız çevreyle iç içe oldular. Güzel bir etkinlik oldu öğrencilerimiz için. Projemize desteklerinden dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ağaç daha burada can buldu"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Doruk Ali Teke, ağaçların çevreye olan faydalarına değinerek, "Ağaçların çevremize birçok faydası var. Bir faydası da oksijendir. Biz de bugünkü etkinlikte arkadaşlarımızla birlikte mavi sedir ağacını diktik. Bize nefes olacak bir ağaç daha burada can buldu. Bu etkinlik benim için çok önemliydi. Çok mutlu oldum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Çocuklar Orman Haftası'nda Ağaç Dikti - Son Dakika

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