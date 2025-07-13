Esenyurt\'ta Ev Hanımlarına Özel Piknik Programı

Esenyurt Belediyesi, belediyeye ait mesire alanında ev hanımlarına yönelik çocuklarıyla keyifli vakit geçirecekleri bir piknik programı düzenliyor. Piknik programında, kadınlar için çeşitli el sanatları atölyeleri düzenlenirken, çocuklar ise yüz boyama gibi renkli etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde ikamet eden kadınlara yönelik keyifli bir piknik programı düzenliyor. Belediyeye ait mesire alanında gerçekleştirilen etkinlik, ev hanımlarının çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirmelerine imkan sağlıyor. Piknik programında, kadınlar için çeşitli el sanatları atölyeleri düzenlenirken, çocuklar ise yüz boyama gibi renkli etkinliklerle doyasıya eğleniyor. Etkinlik boyunca çalınan neşeli müzikler eşliğinde dans eden ve stres atan kadınlar, unutulmaz bir gün yaşadıklarını dile getiriyor. Etkinliğe katılan Esenyurtlu kadınlar, belediyenin kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve sosyal hayata katılımı artırdığını belirtti. - İSTANBUL