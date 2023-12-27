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Esenyurt'ta her mahalleye bir park projesi kapsamında 2 mahalleye daha park yapıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta her mahalleye bir park projesi kapsamında 2 mahalleye daha park yapıldı

Esenyurt Belediyesi'nin başlattığı her mahalleye bir park projesi kapsamında İstiklal ve Akçaburgaz Mahallelerine de park yapıldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten belediye ekipleri, çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturduklarını ve yeşil alanların arttığını vurguladı.

Esenyurt\'ta her mahalleye bir park projesi kapsamında 2 mahalleye daha park yapıldı
27.12.2023 - 12:13,
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Esenyurt'ta her mahalleye bir park projesi kapsamında 2 mahalleye daha park yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin başlatmış olduğu her mahalleye bir park projesi kapsamında İstiklal ve Akçaburgaz Mahallelerine de park yapıldı. Belediye ekipleri ilçe genelinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söylerken, çocukların güvenle oyunlar oynayabileceği ortamlar oluşturduklarını ifade etti. Çalışma ile Esenyurt'un yeşil alanlarının arttığının da altını çizen yetkililer, yetişkinlerin de sosyalleşeceği bu parklarda spor ve yürüyüşlerini yapabileceklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız nefes alabilecek"

Esenyurt Belediyesi Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç yapmış oldukları çalışmalarla ilgili; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mahalle parklarımızın yapımına başladık ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an İstiklal Mahallesi'nde yapılan parkımızda bulunuyoruz. Bir yandan parkımızın çevre duvarları yapılırken diğer yandan içerik düzenlemeleri devam ediyor. Kısa bir süre sonra çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Projeyi tamamladığımızda ise Esenyurt'ta parkı olmayan mahalle kalmamış olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta her mahalleye bir park projesi kapsamında 2 mahalleye daha park yapıldı - Son Dakika
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