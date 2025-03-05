Esenyurt\'ta İftar Sofrası: Başkan Vekili Can Aksoy Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Esenyurt'ta Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla iftar programları düzenleniyor. Esenyurt Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. Aksoy, iftar programı öncesinde meydanda bulunan mobil aşevinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar etkinliğinde ilahiler söylendi, dualar edilerek oruçlar açıldı.

"Sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum"

Başkan Vekili Aksoy, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ayındayız. Bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İftar çadırımız her gün hizmetinizde. Burada mesai arkadaşlarımın da büyük emeği var. Onlara teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" diye konuştu. - İSTANBUL