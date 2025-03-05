Esenyurt'ta İftar Sofrası: Başkan Vekili Can Aksoy Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt'ta İftar Sofrası: Başkan Vekili Can Aksoy Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Esenyurt\'ta İftar Sofrası: Başkan Vekili Can Aksoy Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Aksoy birlik ve beraberlik mesajları vererek, ramazan ruhunu pekiştirdi.

05.03.2025 14:46  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Esenyurt'ta Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla iftar programları düzenleniyor. Esenyurt Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. Aksoy, iftar programı öncesinde meydanda bulunan mobil aşevinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar etkinliğinde ilahiler söylendi, dualar edilerek oruçlar açıldı.

"Sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum"

Başkan Vekili Aksoy, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ayındayız. Bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İftar çadırımız her gün hizmetinizde. Burada mesai arkadaşlarımın da büyük emeği var. Onlara teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Can Aksoy, Esenyurt, Belediye, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta İftar Sofrası: Başkan Vekili Can Aksoy Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:07:59. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta İftar Sofrası: Başkan Vekili Can Aksoy Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.