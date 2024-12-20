Esenyurt'ta Kadınlar İçin Sosyal Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadınlar İçin Sosyal Yaşam Merkezi Açıldı

Esenyurt\'ta Kadınlar İçin Sosyal Yaşam Merkezi Açıldı

Esenyurt Belediyesi'nin Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi, kadınlara sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişim fırsatları sunuyor. El sanatları kursları ve aile danışmanlığı gibi çeşitli eğitim programları ile kadınların iş yaşamına katılımı teşvik ediliyor.

20.12.2024 13:53  Güncelleme: 14:04
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Esenyurtlu kadınlar, belediyenin, Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde verdiği eğitimlerle sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi, birçok farklı branşta eğitim vermeye başladı. Merkezde, kadınların kabiliyetlerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla el sanatları kursları, aile danışmanlığı hizmeti, evlilik okulu, anne-çocuk destek programları, kadın sağlığı eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, çocuk terapileri ile iletişim ve motivasyon seminerleri düzenleniyor. Vatandaşların haftanın beş günü faydalanabildiği merkezde, çocuklar için oyun alanı da bulunuyor. Bu sayede küçük yaştaki çocukları nedeniyle çalışamayan kadınların öğrenerek üretim yapmaları ve iş yaşamına katılmaları sağlanıyor.

El emeği ürünler kazanca dönüşüyor

Sosyal yaşam merkezinde moda tasarımı, punch, dikiş nakış, el nakışı, takı tasarımı gibi 6 farklı branşta el sanatları eğitimi veriliyor. Burada eğitimlerini tamamlayan kadınlar, kazanç sağlamak amacıyla üretim aşamasına geçiyor. Üretilen el emeği göz nuru ürünler, belediyenin açtığı stantlarda ve düzenlenen sergilerde satışa sunuluyor.

Güçlü aile için danışmanlık hizmeti

Merkezde ayrıca mutlu ve sağlıklı aile yapısının oluşmasına destek olmak amacıyla uzman sosyologlar tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor. Sosyologlar, bireylere aile içi ilişkileri, toplumsal yaşamla uyumları ve aile içinde yaşanan sorunları çözmeleri noktasında yardımcı oluyor.

Anneler atölyede çocuklar oyun alanında

Kadınların eğitim alarak üretim yapması için her ayrıntının düşünüldüğü Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde çocuklar, onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici aktivitelerden yararlanan minikler, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.

"Hem sosyalleşiyor hem de kazanç sağlıyorum"

El sanatları kurslarının kendisi için çok faydalı olduğunu söyleyen kursiyer Fatma Doğan, "Buraya çocuğumla geliyorum. O kreşte eğlenirken ben de bir şeyler öğrenebiliyorum. O yüzden bu kursları tercih ettim. Kursumuzda bir şeyler üretmeye başladık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Burada hem sosyalleşiyor hem de ürünlerimizi satarak kazanç sağlayabiliyoruz. Hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kurslar terapi gibi geldi"

Kursiyer Elif Şen ise şöyle konuştu:

"Dikiş kursuna geliyorum. Bu kursta bir kıyafeti dikmenin bütün inceliklerini ve dikiş makinelerinin tamirini öğrendik. Arkadaşlarımızla birlikte birçok ürün ortaya çıkardık. Ayrıca biz kurstayken çocuklarımız da oyun alanında eğlenebiliyor. Ben, bütün kadınlara, evde oturmak yerine kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burası bana terapi gibi geldi. Esenyurt Belediyesine sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kadınlar İçin Sosyal Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

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