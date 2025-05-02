Esenyurt’ta Lavanta Emekli Evi Açıldı

Esenyurt Belediyesi, ilçede bulunan yaşlı vatandaşlar için başlattığı "Lavanta Emekli Evi" projesini tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un katılımıyla açılan tesise ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenyurt'a yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak amacıyla çalışmasına başlanılan "Lavanta Emekli Evi" projesinde sona gelindi. Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Yürüyüş Parkı içerisinde yapılan proje, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye personelleri ve mahallelinin yoğun katılımıyla açıldı. Kürsüden vatandaşlara seslenen Aksoy, sosyal yaşam alanlarının önemine vurgu yaparak bundan sonra hayata geçecek projeler için bu projenin örnek olacağına değindi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kesilen kurdele ile tesisi gezmeye başlayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılış öncesinde konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bu tesise ilk geldiğimizde tadilatları devam ediyordu. Tadilat ve işlemlerin hızlanması için ekip arkadaşlarımızla oturduk, 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve sona geldik. Bu noktada inşallah güzel bir tesis olur ve mahallelimizin sabah sporlarını yaptıklarında eve gitmeden önce dinlendikleri bir buluşma noktası olur. Biz burayı yaparken emeklilerimizi önceleyerek, buranın emekli evi konseptli olmasına devam edelim dedik. Fakat önceki tecrübelerimizden de gördük ki gençlerimizin de yaşlılarımızla birlikte vakit geçirebilmesi önemliydi. Buradan aldığımız geri dönüşlerde de bundan sonraki emekli evi projelerimizde kullanacağız. Emeklilerimizle, gençlerimizle inşallah mutlu bir yuva olur" dedi. - İSTANBUL