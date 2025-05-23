Esenyurt\'ta \'Nefes Bahçesi\' Projesi İle Yeni Yeşil Alanlar Yaratılıyor

Esenyurt Belediyesi, Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen "Nefes Bahçesi" projesiyle ilçedeki atıl alanları yeşil ve dinlenme alanlarına dönüştürmeye devam ediyor. Proje kapsamında, vatandaşların nefes alabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları Esenyurt'un farklı mahallelerinde hayata geçiriliyor.

Nefes Bahçesi'nin üçüncü uygulama noktası olan Fatih Mahallesi 881. Sokak'taki çalışmalar tamamlandı. Daha önce Akçaburgaz 3020. Sokak ve Ardıçlı 824. Sokak'ta tamamlanan projelerden sonra bu yeni alan da mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Toplam 132 metrekare büyüklüğündeki bu yeşil alan, modern peyzaj düzenlemeleriyle estetik bir görünüme kavuşturulacak. Alan içerisinde kilit parke taşı döşemesi yapılırken, mineral taş uygulamaları ile çevre düzenlemesi desteklendi. Vatandaşların rahat ve konforlu vakit geçirebilmesi amacıyla altı adet bank ve çöp kovaları yerleştirildi. Projeye dair açıklamalarda bulunan Peyzaj Mimarı Esra Işık, Esenyurt'ta yeşil alan çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Işık, "Amacımız, kullanılmayan atıl alanları kamusal yaşama kazandırarak vatandaşlarımız için huzurlu etkinlik alanları oluşturmak. Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un öncülüğünde bu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL