Esenyurt'ta 'Nefes Bahçesi' Projesi Tamamlandı

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen "Nefes Bahçesi" projesinin yapımı, Ardıçlı Mahallesi'nde 584 metrekarelik alanda tamamlandı. Mahalle sakinlerine huzurlu bir yaşam alanı sunan bu proje, yürüyüş yolu, oturma alanları ve zengin yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen "Nefes Bahçesi" projesinin yapımı, Ardıçlı Mahallesi'nde 584 metrekarelik alanda tamamlandı. Ardıçlı Mahallesi 824. Sokak'ta bulunan Nefes Bahçesi, mahalleye önemli bir katkı sundu. Banklar, piknik masaları ve çöp kovaları ile donatılan bahçe, çeşitli bitki türleri ve gölgelik sağlayan ağaçlarla çevre düzenlemesi yapılarak yeşil alanın keyifle kullanılabilmesi sağlandı. Proje, halkın daha aktif bir şekilde alanı kullanabilmesini mümkün kılan yürüyüş yolları ile Esenyurt'un modern ve yaşanabilir kent vizyonuna önemli bir katkı sağlıyor.

"Küçük dokunuş, büyük memnuniyet"

Nefes Bahçesi'yle ilgili memnuniyetini dile getiren Ardıçlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kalem, "Uzun zamandır küçük nefes bahçeleri talep ediyorduk. Bu, halkımızın da bizden beklediği bir projeydi. Gerçekten olması gereken bir çalışma. Küçük bir dokunuşla ortaya çok güzel bir alan çıktı. Kapalı alanlardan kaçındık, çünkü ileride farklı sonuçlar doğurabilirdi. Açık, nefes alabilecekleri bir alan olması daha doğru oldu. Belediye Başkanımız taleplerimizi dikkate aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vatandaşlarımız da oldukça memnun, teşekkürlerini bize iletmek için muhtarlığımıza geliyorlar" dedi.

"Mezbelelikti, şimdi göz kamaştırıyor"

Nefes Bahçesi projesini çok beğendiğini söyleyen Kamil Erkmener, "Bugün burada bulunmaktan çok memnunum. İlk gördüğümde şaşırdım, hatta 'doğru yerde miyim?' diye düşündüm çünkü burası eskiden mezbelelikti. Şimdi ise çok güzel bir alana dönüşmüş. Muhtarımızın bu projedeki emeği büyük, kendisine teşekkür ediyorum. Belediyemize de teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL