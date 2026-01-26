Esenyurt'ta Vadi Esenyurt Parkı'nda oryantiring heyecanı - Son Dakika
Esenyurt'ta Vadi Esenyurt Parkı'nda oryantiring heyecanı

Esenyurt\'ta Vadi Esenyurt Parkı\'nda oryantiring heyecanı
26.01.2026 15:34  Güncelleme: 15:41
Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen oryantiring turnuvası, çocukların kıyasıya mücadelesine sahne oldu ve etkinlik büyük ilgi gördü. Dereceye giren çocuklara ödüller verildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından Vadi Esenyurt Parkı'nda düzenlenen oryantiring turnuvası, çocukların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Esenyurt Belediyesi, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması amacıyla Vadi Esenyurt Parkı'nda oryantiring turnuvası düzenledi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyona Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Sırakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuvada, Esenyurt Belediyesi'ne ait spor tesislerinde eğitim gören çocuklar parkurda yön bulma ve hız becerilerini sergiledi. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmalar, izleyenlerden alkış aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik sporun erken yaşta teşvik edilmesi açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

