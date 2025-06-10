Esenyurt\'ta Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Başladı

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların ruhsal ve duygusal sağlığını desteklemek amacıyla yüz yüze danışmanlık hizmeti sunuyor. Psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan profesyonel ekip ile haftalık ortalama 248 vatandaşa danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların ruhsal ve duygusal sağlığını desteklemek amacıyla yüz yüze danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile içi iletişimden çocuk gelişimine, bireysel danışmanlıktan yetişkin terapisine kadar birçok alanda uzman desteği, Benim Ailem Danışmanlık Merkezlerinde veriliyor. Psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan profesyonel ekip ile haftalık ortalama 248 vatandaşa danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Hizmet, özellikle aile içi sorunların çözümüne, bireysel farkındalığın artmasına ve çocukların gelişim süreçlerine olumlu katkılar sunuyor. Esenyurt Belediyesi, vatandaşların ruhsal sağlığını önemseyerek "sağlıklı birey, güçlü toplum" anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabilir ve detaylı bilgi alabilir. - İSTANBUL