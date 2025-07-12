Esenyurt\'ta Roman Çiftlerin Coşkulu Toplu Nikah Töreni

Esenyurt Fatih Mahallesi Roman Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu nikah töreninde Roman çiftler dünya evine girdi. Gelinlik ve damatlıklar belediye kurslarında dikildi, saçlar belediyenin berberlik kursunda hazırlandı. Konvoyla başlayan tören düğün havasında geçti.

Esenyurt Belediyesi, Fatih Mahallesi Roman Kültür Merkezi'nde coşku dolu bir toplu nikah törenine ev sahipliği yaptı. Roman vatandaşların bir araya geldiği törende birçok çift hayatlarını birleştirdi. Nikahları, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yeşil Aytulum Turgut kıyarken, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, İstanbul Valiliği Roman Danışmanı Alpay Savaş, İstanbul Romanlar Derneği Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Federasyonu Başkanı Özcan Makaracı, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve Esenyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İlknur Daşdemir çiftlerin nikah şahidi oldu. Çiftlerin gelinlik ve damatlıkları Esenyurt Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında dikilerek hazırlandı. Ayrıca, gelin ve damatların saçları da belediyenin berberlik kursu eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından yapıldı.

Konvoy eşliğinde başlayan tören, Roman kültürüne özgü müzikler ve eğlencelerle adeta düğün havasında geçti. Renkli görüntülerin yaşandığı törende çiftler ve aileleri doyasıya eğlenerek bu özel günü kutladı. - İSTANBUL