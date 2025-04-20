Esenyurt\'ta Ruhsatsız İşletmelere Denetim Başlatıldı

Esenyurt Belediyesine bağlı Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyetin önüne geçmek amacıyla ilçede açılış aşamasındaki işletmeleri tek tek denetleyerek yasal mevzuata uygunluk kontrollerini yaptı.

Esenyurt Belediyesi, ruhsatsız faaliyetin önüne geçmek amacıyla ilçede faaliyet göstermeye başlayan yeni işletmeleri mercek altına aldı. İşletmeler, belediyeye bağlı Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekiplerince tek tek denetledi. Denetimlerde, işletmelerin fiziki şartları, güvenlik standartları, hijyen kuralları ve mevzuata uygunluk gibi birçok kritere dikkat ediliyor. İşletme sahiplerine hem ruhsat alma süreci hakkında bilgi veriliyor hem de tespit edilen eksiklikler konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Amaç hem güvenlik, hem de ekonomik düzen

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmaların temel amacının vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Tüm işletme sahiplerine yasal zeminde faaliyet göstermeleri yönünde çağrıda bulunan yetkililer, yasal mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

"Ruhsata uygun olmayan işletmeler mühürleniyor"

Denetimlerin itfaiye ve emniyet gibi ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü, sağlık şartları ve personel düzenine dair bilgilendirmelerin de yapıldığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü personeli Çapan Biçkin, "İşletmelere iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını vermek ve daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. Eksiklikler tespit edildiğinde, ilgili işletme sahiplerine 15 gün süre tanıyoruz. Bu sürede eksikler giderilirse ruhsatlarını teslim ediyoruz. Ancak eksiklikler tamamlanmaz ve ruhsata aykırı işlemler devam ederse, işletmeyi mühürlüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL