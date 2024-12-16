Esenyurt'ta Yollar Modern Parke Taşı ile Yenileniyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yollar Modern Parke Taşı ile Yenileniyor

Esenyurt\'ta Yollar Modern Parke Taşı ile Yenileniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki tahrip olan yolları parke taşı çalışmaları ile yenileyerek modern bir görünüm kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskiyen yolları ve kaldırımları onarırken, mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirtiyor.

16.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:56
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Esenyurt Belediyesi, ilçedeki tahrip olan yolları parke taşı çalışmalarıyla yenileyerek sokaklara modern bir görünüm kazandırıyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla yolları yeniliyor. İlçenin farklı noktalarında eskiyen yol ve kaldırımları parke taşı döşeyerek temiz ve modern bir görünüme kavuşturan ekipler, mahalle ve sokaklarda bulunan yol kenarlarındaki kaldırımları da yenileyerek güvenli hale getiriyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletirken, belediye yetkilileri ise ilçenin tamamında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Yollar Modern Parke Taşı ile Yenileniyor - Son Dakika

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