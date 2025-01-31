Esenyurt'ta Zabıta Ekipleri Sağlıklı Gıda Denetimlerinde - Son Dakika
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Esenyurt'ta Zabıta Ekipleri Sağlıklı Gıda Denetimlerinde

Esenyurt\'ta Zabıta Ekipleri Sağlıklı Gıda Denetimlerinde

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde gıda güvenliği denetimleri yaparak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlıyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulanıyor.

31.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:52
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Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki marketleri denetliyor.

Esenyurtluların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimler sürüyor. Zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm marketlerde ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını ve son kullanma tarihlerini tek tek inceliyor. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünler raflardan toplatılıyor. İş yeri açma ruhsatı ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler, işletme sahiplerine hijyen konusunda da uyarılarda bulunuyor. Eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen marketlere ise gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

"Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Kurallara uymayan işletmelerin faaliyetlerini durdurduklarını söyleyen Zabıta Memuru Şennur Gündüz, "Marketlerimizde gıda denetimleri yapıyoruz. Ürünlerimizin son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Tarihi geçmiş olanları raflardan toplatıyoruz. Ayrıca raflardaki etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık gördüğümüz takdirde bunları Ticaret Bakanlığına bildiriyoruz. İşletmenin ruhsatı yoksa veya işletme hijyen bakımından kontrol sınırlarını aşmışsa faaliyetten men ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Zabıta Ekipleri Sağlıklı Gıda Denetimlerinde - Son Dakika

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