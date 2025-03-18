Havaist şirketi, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferler başlattı.
Esenyurt'ta yaşayan vatandaşların yoğun talebi üzerine Havaist, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında karşılıklı tarifeli otobüs seferlerine başlattı. Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına Esenyurt ve çevresindeki yolcular, yeni açılan "Esenyurt Atlı Meydanı Durağı"ndan konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştu. Yolcular, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı'na 210, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 310 liraya seyahat edebilecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Esenyurt'tan Havalimanlarına Yeni Seferler - Son Dakika
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