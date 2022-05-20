Esenyurtlu gençler "Gençlik Kampı"nda doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Esenyurtlu gençler "Gençlik Kampı"nda doyasıya eğlendi

20.05.2022 13:35
Esenyurtlu gençler "Gençlik Kampı"nda doyasıya eğlendi

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Esenyurtlu gençlere yönelik bir "Gençlik Kampı" düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde Esenyurtlu gençlere yönelik bir "Gençlik Kampı" düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla Çanakkale Şehitliği'nde başlayan etkinlik, kamp alanında yaşanan keyif dolu aktivitelerle devam etti.

19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde bir "Gençlik Kampı" düzenleyen Esenyurt Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirerek gençlere keyifli anlar yaşattı. Kahvaltıyla başlayan etkinliğin sabahında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla Çanakkale gezisi gerçekleştirildi. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide Mecidiye Tabyası, Şehitlik Anıtı, Conk Bayırı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte vatan için canlarını ortaya koyduğu 57. Alay Şehitliği ziyaret edildi. Başkan Bozkurt'un gençlerle birlikte şehitliğe karanfil bırakmasının ardından kamp yapılmak üzere Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı'na geçildi. Başkan Kemal Deniz Bozkurt, kamp alanında gençlerle birlikte çadır kurdu. Dans yarışmalarının ve akşam yemeğinin devamında Başkan Bozkurt ve gençler kamp alanında yakılan ateşin etrafında buluşarak hep birlikte şarkılar söyleyip halay çekti. Keyifli anların yaşandığı kamp gecesinde, yapılan şarkı yarışmaları ile gençler yeteneklerini sergiledi. Gençlik Kampı'nın son günü, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla sabah egzersizi ve doğa yürüyüşü ile başladı. Zipline aktivitesi ile heyecanın ve eğlencenin aynı anda yaşandığı kamp etkinliği, yapılan spor müsabakalarının ardından çekilen 19 Mayıs hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

"Hayat aynı zamanda güzellikleri paylaşmaktır"

Gençlerle olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt paylaşmanın önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Umudun Şehri'nin gençleriyle beraber 19 Mayıs'ı Çanakkale'de karşılayalım dedik. Hem Çanakkale ruhunu anlamak, anlatmak için hem ne kadar zengin bir mirasın bize devredildiğini ve bu ülkenin sınırlarının hangi şartlarda çizildiğini anlamak, anlatmak için hem de bundan sonra geleceğe bakarken birbirimizi tanıyıp anlayıp, beraber spor yapıp, eğlenceler yapıp, türküler söyleyip ve birbirimizle tecrübelerimizi paylaşmak için bir araya geldik. Dolu dolu bir etkinlik oldu. Dün yağmura rağmen zor koşullarda da beraber neler yapacağımızı test etmiş olduk. Dayanışarak çok güzel anlar yaşamış olduk. Hem benim için hem de arkadaşlarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Hayat sadece çalışmak değil, aynı zamanda güzellikleri paylaşmak ve birlikte güzel vakit geçirmektir"

"Çanakkale'deki manevi değeri en içten duygularla hissettik"

Geçirdiği kamptan çok memnun olduğunu belirten Veysel Demir, "Çanakkale'deki manevi değeri en içten duygularla hissettik. Başkanımız da bizimleydi, beraber şehitliklere karanfil bıraktık. Sonrasında kamp etkinliklerimiz oldu, çok güzel geçti. Beraber türküler söyledik, şarkılar söyledik, halay çektik, çok eğlenceli geçti" şeklinde konuştu ve başta Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Katıldığı etkinliklerin kendisine faydalı olduğunu vurgulayan Muhammed Özer ise "Çanakkale'nin tarihiyle alakalı önemli bilgiler edindik. Tarihi ufkumuz genişledi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi
Esenyurtlu gençler Gençlik Kampı nda doyasıya eğlendi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurtlu gençler 'Gençlik Kampı'nda doyasıya eğlendi - Son Dakika


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