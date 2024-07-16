ESHOT, Arızalanan Otobüsleri Kendi Atölyelerinde Tamir Ediyor - Son Dakika
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ESHOT, Arızalanan Otobüsleri Kendi Atölyelerinde Tamir Ediyor

ESHOT, Arızalanan Otobüsleri Kendi Atölyelerinde Tamir Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, arızalanan otobüslere kendi atölyelerinde müdahale ederek yedek parçaları tamir ediyor ve gerektiğinde yenilerini üretiyor. Bu sayede yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

16.07.2024 09:49  Güncelleme: 09:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, arızalanan otobüslere kentin dört bir yanındaki atölyelerinde, kendi personeliyle müdahale ediyor. Garanti kapsamı dışındaki araçların, yolcu güvenliğini ve yolculuk konforunu etkilemeyecek yedek parçaları da ESHOT'un gediz atölyesinde tamir ediliyor. Gerektiğinde bu parçaların yenileri de üretilebiliyor. Böylece yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

Yaklaşık 1700 otobüslük filosuyla her gün ortalama 1 milyon kişiye toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT Genel Müdürlüğü'nün; Buca Gediz ve Adatepe, Konak Halkapınar, İnciraltı ve Karşıyaka Örnekköy'deki atölyeleri adeta fabrika gibi çalışıyor. Arızalanan ya da kazalarda zarar gören otobüslere ilk etapta sahada mobil tamir ekipleri ile müdahale ediliyor. Garaja çekilmesi gereken araçlar ise atölyelerde ESHOT'un teknik personeli tarafından tamir ediliyor. Bunun yanı sıra garanti kapsamı dışındaki otobüslerin, yolcu güvenliğini ve konforunu etkilemeyecek yedek parçalarının bir kısmı da yine atölye imkanlarıyla tamir ediliyor. Gerekirse bu parçaların yenileri de üretilerek araçlara monte ediliyor.

Yılda 150 milyon TL tasarruf

ESHOT Genel Müdürlüğü teknik personelinin, 3D yazıcılarla modelleyerek kalıplarını çıkardığı ve atölye imkanlarıyla ürettiği yedek parçaların sayısı 1950'yi buluyor. Orijinallerinden çok daha sağlam olan bu parçaların kullanım ömürleri uzuyor. Böylece araçların arıza sıklığı azalıyor. Yılda 70 bin adedi bulan yedek parça üretim ve tamirat faaliyeti sayesinde ortalama 150 milyon TL tasarruf ediliyor.

Zamandan da kazanılıyor

Yedek parça temin süreleri ortadan kalktığı için araçların tamir süreçleri de kısalıyor. Arızalanan otobüsler, olabilecek en kısa sürede yeniden hizmete dönüyor. ESHOT Genel Müdürlüğü Genel Onarım Şube Müdürlüğü Kısımlar Sorumlusu Kadir Akay, Gediz Atölyesi'nde sadece geçen yıl 30 bin yedek parçanın sıfırdan üretildiğini vurguladı. Tamir edilen yedek parçalarla birlikte bu sayının 70 bini bulduğunu belirten Akay, "Ürettiğimiz parçalar içinde 3000 TL'lik olan da var 300 bin TL'lik olan da Örneğin piyasadan tanesini 300 bin TL'ye alabildiğimiz KWS pistonunu, biz kendi atölyemizde, kendi imkanlarımızla 7 bin TL maliyetle tamir edebiliyoruz. Bu faaliyetleri, yolcu ve araç güvenliğini riske atmadan yapıyoruz. Kamu kaynağını en etkili ve verimli şekilde kullanabilmek için ince eleyip sık dokuyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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