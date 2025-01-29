Eşi Tarafından Vurulan Adam Sakarya'da Defnedildi - Son Dakika
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Eşi Tarafından Vurulan Adam Sakarya'da Defnedildi

Eşi Tarafından Vurulan Adam Sakarya\'da Defnedildi

İzmit'te aldatılma tartışması sonucu eşi tarafından vurulan Emrah Duran, Sakarya'da defnedildi.

29.01.2025 17:19
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldatılma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada karısı tarafından vurularak hayatını kaybeden adam, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası Emrah Duran (42) ile tartışmaya başladı. Aldatma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesiyle A.D., evde bulunan tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emrah Duran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eşi tarafından vurularak hayatını kaybeden Emrah Duran, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Yenice Mahallesi Çarşı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eşi Tarafından Vurulan Adam Sakarya'da Defnedildi - Son Dakika

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