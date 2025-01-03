Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı

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Eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan koca, tutuklandı.

19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk babası Birol Ordulu (45), çocuğundan evlerinin anahtarlarını aldı. Eve giden koca, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun gelmesini bekledi. Eşi eve geldiğinde tartışmaya başlayan şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakladı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Muradiye Ordulu'yu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Birol Ordulu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaralı kadının ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.