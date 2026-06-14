Eşinin öldüğü kazada yaralanan emekli polis, kazadan 3 yıl sonra rahatsızlığı nedeniyle vefat etti

Tokat'ta 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi emekli polis memuru olan eşini kaybeden ve aynı kazadan yaralı olarak kurtulan 54 yaşındaki Turgay Alış, kazadan 3 yıl sonra rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda 20 Mart 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında emekli polis memuru Turgay Alış idaresindeki 74 AAN 308 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüje ardından da önünde seyreden Mahir Gelmez'in (38) kullandığı İl Özel İdaresi'ne ait 60 HA0 15 plakalı kamyona çarparak devrilmişti. Feci kazada sürücü Turgay Alış ve oğlu Ali Tuğrul Alış yaralanırken, eşi 43 yaşındaki Hacer Alış hayatını kaybetmişti. Hacer Alış, Bartın Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedilirken, Turgay Alış ve oğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Eşinin acısına dayanamayan Turgay Alış, kazadan bir yıl sonra karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştı. 2 yıldır tedavi gören Alış, dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Alış, bugün dualar ve gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazına Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, mesai arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Aslen Elazığlı olan ve uzun yıllar Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Turgay Alış, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben Halatçyaması Mezarlığı'nda, 3 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi. - BARTIN