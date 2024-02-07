ESKERDER, Eskişehir\'de Erzurumluları bir araya getiriyor

Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği (ESKERDER) üyeleri, yeni kurulmalarından dolayı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.
Kuruluşunun üzerinden yaklaşık 45 gün geçen ESKERDER'in üyeleri, bir araya gelerek bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Akabinde dernek başkanı Kerim Örs, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte derneği tanıtmak amacıyla basın konuşması gerçekleştirdi. ESKERDER başkanı Kerim Örs, derneğin temel amacının Eskişehir'de yaşayan Erzurumluları bir araya getirerek, onlara Erzurum'un tüm zenginliğini Eskişehir'de görünür kılmak ve yaşayan ruhunu genç nesillere aktarmak olduğunu belirtti.
"Dernek binamız 7 gün hizmet veriyor"
Derneğin kuruluşunun onaylanmasının hemen ardından hızlıca dernek binasındaki eksikleri gidererek, Erzurumlu vatandaşların hizmetine sunduğunu dile getiren Örs, "Dernek binamız, haftanın yedi günü saat, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hemşerilerimize ve Eskişehirlilere hizmet veriyor. Hemşerilerimiz ve Eskişehirliler, dernek binamızda hafta sonları başta Erzurumspor ve Eskişehirspor'un maçlarını toplu olarak seyretmenin keyfini çıkarabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.
"Birlik ve kaynaşmayı sağlamak için düzenli organizasyonlar yapıyoruz"
Eskişehir'de yaşayan Erzurumluların tespiti için çalışma yaptığını dile getiren ESKERDER başkanı Kerim Örs, "Bu kapsamda bürokrasiden, akademiye, iş dünyasından esnaflarımıza kadar çok sayıda hemşerimizi ziyaret ettik. Bundan sonrada tüm hemşerilerimize ulaşmak adına ziyaretlerimiz artarak devam edecek" dedi - ESKİŞEHİR
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