Haber: Sefer TALAY
(BALIKESİR) - Eski Bandırma Belediye Başkanı ve 19, 23 ve 24. dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, 72 yaşında hayatını kaybetti.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın babası olan Mehmet Cemal Öztaylan, Bandırma'da mayıs ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından Ankara'da tedavi altına alındı. Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Siyasi yaşamı boyunca Bandırma'nın gelişimine yönelik çalışmalarıyla tanınan Öztaylan, belediye başkanlığı döneminde birçok altyapı ve kentleşme projesinin hayata geçirilmesine katkı sundu.
19, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Balıkesir Milletvekili olarak görev yapan Öztaylan'ın cenazesi yarın Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı'nda toprağa verilecek.
Mehmet Cemal Öztaylan'ın vefatının ardından çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı ve vatandaş taziye mesajı yayımladı.
Son Dakika › Yerel › Eski Bandırma Belediye Başkanı ve Üç Dönem Milletvekilliği Yapan Cemal Öztaylan Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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