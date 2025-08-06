Eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç Hayatını Kaybetti

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski belediye başkanlarından 84 yaşındaki Selahattin Tonguç, yolculuğuna uğurlandı.

1973-1980 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı görevini yapan Selahattin Tonguç, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ve son olarak geçtiğimiz hafta geçirdiği aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınmış, ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisi devam eden Selahattin Tonguç dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Kızı ve oğlu gözyaşı döktü

Selahattin Tonguç için bugün ilk olarak eski Büyükşehir Belediye binası önünde, ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'nda tören düzenlendi. İkindi namazının ardından Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tonguç'un cenazesi sevenlerinin omuzlarında Andızlı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi Selahattin Tonguç'un kızı Ayşe ve oğlu Çetin babalarının tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü.

Törene merhum Selahattin Tonguç'un eşi Ayşe Tonguç, oğlu Çetin Tonguç, kızı Ebru Tonguç, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanları Mustafa Akaydın ve Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, CHP Antalya eski Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Tuncay Ercenk katıldı. - ANTALYA