Eski Bakan Mustafa Demir Vefat Etti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, bir önceki Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vefat etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kanser teşhisi konan ve tedavisine devam eden eski bakan ve başkan Mustafa Demir, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Demir'in vefat haberini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesaplarından duyurdular.

Mehmet Muş, Demir'in vefatı sonrasında yaptığı paylaşımda, "Eski Bayındırlık ve İskan Bakanımız, Samsun Milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in vefatını üzüntü ile öğrendik. Milletimize ve Samsun'umuza hizmetleri daim şükranla hatırlanacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Halit Doğan ise, "Samsun'umuza ve ülkemize; AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş, kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Mustafa Demir'in cenazesi bugün Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine götürülecek. Demir, yarın Şalpazarı Turalıuşağı Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN