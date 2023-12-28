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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Yalova'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Yalova'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Yalova'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Yalova\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
28.12.2023 - 14:44,  Güncelleme: 14:48
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Tedavi gördüğü hastanede 26 Aralık'ta vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM'de dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Yaşar Okuyan'ın naaşı memleketi Yalova'ya getirildi. Eski Yalova Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için Yalova Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Okuyan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Okuyan'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Valisi Hülya Kaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Mehmet Haberal, il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Yalova'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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