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Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı. - Son Dakika

Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

13.01.2022 13:47
Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da 80 yaşında hayatını kaybeden eski Baro Başkanı Avukat Ergin Gökçe için Malatya Adliyesi önünde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da 80 yaşında hayatını kaybeden eski Baro Başkanı Avukat Ergin Gökçe için Malatya Adliyesi önünde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

1998-2002 yılları arasında Malatya Baro Başkanlığını yapan Niyazi Ergin Gökçe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan dolayı 82 yaşında hayatını kaybetti. Törende konuşma yapan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, " Tek gerçek var o da ölüm. Bu dünyada iyilik yapan ve vatana millete hizmet eden insanlardan olmamız gerekmektedir. Hukukçu olunca ayrıca bir görevimiz daha var. O da adil olmak. Allah iyiliği, adaleti emreder. Bu bir ilahi emirdir. Bizler Niyazi başkanımızın bu dünyadan iyi bir insan olduğuna, adil bir avukat olduğuna, hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeden, bu mesleği icra ettiğine, örnek bir meslektaşımız olduğuna şahitlik ettik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz da, "Niyazi Gökçe, çok değerli bir hukukçu ve siyaset adamıydı. Tarih bilgisiyle, siyasi bilgisiyle Malatya'nın önder insanlarından, değerlerinden birisiydi. Niyazi Gökçe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Niyazi Gökçe'nin objektif ve tarafsız bir şekilde görevini idame ettirdiğini belirterek, "Niyazi abimiz 82 yaşında dünyasını değiştirdi. Kendileriyle zaman zaman sohbet fasıllarımız olurdu. Bu sohbetlerde Türkiye'nin istikbalin noktasında, geleceği, mevcut yapı durumu noktasında, hakkın, hukukun, adaletin tecelli etmesi noktasında, objektif, tarafsız bir hukuk adamı olarak görevini idame ettirdi" diye konuştu.

Malatya Adliyesi önünde düzenlenen törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti temsilcileri, avukatlar ve Gökçe ailesi katıldı.

Okunan duanın ardından Gökçe'nin cenazesi kılınan öğlen namazına müteakip Battalgazi'de bulunan Alibaba mezarlığına defnedildi. - MALATYA

Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Malatya, Gökçe, Tören, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı. - Son Dakika


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