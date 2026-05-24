Eski Baro Başkanlarından Kurultay Uyarısı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Eski Artvin Barosu Başkanları Çetin Tekdoğan, Ayla Varan ve İzzet Varan, seçim kurullarının denetiminden geçerek kesinleşmiş bir kurultay sonucunun sonradan genel görevli hukuk mahkemeleri eliyle "mutlak butlan" teorisi üzerinden ortadan kaldırılmasının anayasal seçim rejimi bakımından ciddi bir görev ve yetki sorunu doğurduğunu belirtti.

Eski başkanlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakatlandığının kabul edildiği, bu kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel ile parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kurultay öncesi yönetimin yeniden göreve dönmesine hükmedildiği hatırlatıldı. Ayrıca kararın, kurultay sonrasında yapılan olağanüstü kurultayları ve bu süreçte alınan kararları da etkileyen sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Kararın gerekçesinin, bazı delegelerin iradelerinin menfaat vaatleri ve usulsüz yöntemlerle sakatlandığı iddiasına dayandırıldığı belirtilen açıklamada, uyuşmazlığın sıradan bir özel hukuk genel kurul ihtilafı değil, doğrudan seçim hukukuna ilişkin anayasal bir alan olduğu kaydedildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca parti organ seçimlerinin hakim gözetiminde, gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapıldığı ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazların seçim hakimi tarafından kesin karara bağlandığı belirtilerek, bu sistemin seçim hukukunun temel ilkesi olan "hukuki kesinlik" ilkesinin bir gereği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, seçim kurullarının denetiminden geçerek kesinleşmiş bir kurultay sonucunun sonradan genel görevli hukuk mahkemeleri eliyle "mutlak butlan" teorisi üzerinden ortadan kaldırılmasının anayasal seçim rejimi bakımından ciddi bir görev ve yetki sorunu doğurduğu ifade edildi. Özel kanun hükümlerinin genel kanunlara nazaran öncelikle uygulanması gerektiği belirtilen değerlendirmede, Siyasi Partiler Kanunu'nun siyasi parti seçimlerine ilişkin özel bir rejim öngördüğü, buna rağmen genel medeni hukuk hükümleri kullanılarak kesinleşmiş seçim sonuçlarının ortadan kaldırılmasının özel kanun sistematiğini işlevsiz hale getirebileceği kaydedildi.

Mutlak butlan yaptırımının hukuk düzenindeki en ağır hükümsüzlük türlerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yaptırımın uygulanabilmesi için açık, ağır ve tartışmasız bir hukuka aykırılığın objektif biçimde ortaya konulması gerektiği ifade edildi. Seçim kurullarının gözetiminde gerçekleşmiş ve sonrasında yeni kurultay süreçleriyle pekişmiş bir siyasi sürecin, ağırlıklı olarak tanık anlatımları ve tartışmalı değerlendirmeler üzerinden mutlak butlan kapsamına alınmasının hukuk güvenliği açısından sakıncalı olduğu belirtilen açıklamada, mevcut durumun "yetki gasbı" niteliği taşıdığı savunuldu.

Açıklamada ayrıca, seçim hukukunun kesinleştirdiği sonuçların genel görevli mahkemeler eliyle yeniden tartışmaya açılmasının seçim hukukunun kesinlik ilkesini, hukuk güvenliğini, demokratik temsilin istikrarını ve anayasal görev dağılımını zedelediği ifade edildi. Bu yaklaşımın benimsenmesi halinde Türkiye'de seçim hukukunun genel yapısı açısından sürekli yargısal belirsizlik üreten bir sürecin ortaya çıkabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hukuk ihlalleri sonucu bir siyasi parti genel merkezine kolluk gücüyle zorla girilmesine ilişkin görüntüleri bıyık altından gülerek izleyenler, gerçekte hukukun üstünlüğü, anayasal rejim ve demokrasinin çöküşünü izlemektedirler. Unutulmamalıdır ki, hukuk ve demokrasi bir gün herkese lazım olacaktır.Açıklama, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."