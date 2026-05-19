Koştu'dan silahlı tehdit iddiasına kamera görüntüleri

(İZMİR) - AK Partili eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun, eski İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal'ı "silahla tehdit" ettiği iddiasına ilişkin olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eski Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal, 1 Mayıs 2026 tarihinde Bergama Kültür Merkezi otoparkında eşiyle araçlarından indikleri sırada, bir başka araçtan inen eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kendisine silah doğrultarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Topal, Koştu'nun kendisine, "Seni vuracağım, şimdi sana göstereceğim" dediğini beyan etmişti.

1 Mayıs günü yaşanan olaya ilişkin Hakan Koştu'nun ifadesi ve olayın yaşandığı otoparkın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Koştu ifadesinde; Şerif Topal'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek, "Şahsıma ait olan ve ruhsatı bulunan Girsan marka tabanca ise aracın sağ ön koltuğunun arka cebinde bulunuyordu. Ben ruhsalı tabancamı üzerimde taşırım fakat araca binerken söylediğim yere koyar aynı şekilde inerken ise aynı yerinden alırım. Ben ve oğlum araçtan inerken silahın araçta kalmaması açısından tedbir amaçlı silahı alarak cebime koydum. Fakat tabancamı aldıktan sonra kimseye doğrultmadım ve oğlum da yanıma gelince olay yerdinden uzaklaştım. Bu esnada benim karşı tarafa doğru hiçbir şekilde tehdit, hakaret içeren söylemim olmadı. Olayda darp konusu gerçekleşmedi. Ben kesinlikle kimseye silah doğrultamdım ve kimseye tehdit etmedim. Sinkaflı kelimeler kullanmadım. Ben beni tehdit eden ve hakaret eden Şerif Topal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın geçtiği otoparkın kamera kayıtları görüntülerinde ise olayın tarafları arasında gerilim yaşandığı görülüyor.