Eski Bergama Belediye Başkanı Koştu'nun Silahına El Konuldu

04.05.2026 14:32  Güncelleme: 16:06
AK Partili eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun silahına, geçmişte belediyede İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Şerif Topal’ı "silahlı tehdit" ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Topal, 1 Mayıs 2026 tarihinde Bergama Kültür Merkezi otoparkında eşiyle araçlarından indikleri sırada, bir başka araçtan inen Koştu'nun kendisine silah doğrultarak tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Topal, eski başkanın kendisine, "Seni vuracağım, şimdi sana göstereceğim" dediğini beyan etti.

Şikayet üzerine açılan soruşturmada savcılık olayda kullanıldığı iddia edilen silahın muhafaza altına alınmasına karar verdi.

AK Partili Koştu, son yerel seçimlerde partisince aday gösterilmemişti.

Hakan Koştu döneminde İnsan Kaynakları Müdürü olan ve halen belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde memur olan Şerif Topal ise bazı personele mobbing uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

