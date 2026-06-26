Bir cenaze, tek parti, 2 genel başkan - Son Dakika
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Bir cenaze, tek parti, 2 genel başkan

Bir cenaze, tek parti, 2 genel başkan
26.06.2026 15:11  Güncelleme: 15:18
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22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, memleketi Balıkesir’de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene siyasetçiler ve çok sayıda partili katıldı.

Vefat eden 22. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, memleketi Balıkesir'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Sür'ün yakınları yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda partili katıldı.

Merhum Sür'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Zağnos Paşa Camine geldikten sonra aile yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Sür'ün cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Merhum Orhan Sür'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınana cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, cenazede Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen iki ayrı çelenkte de CHP Genel Başkanı yazıyor olması dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bir cenaze, tek parti, 2 genel başkan - Son Dakika

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