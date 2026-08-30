Mehdi Zana için tören düzenlendi

Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehdi Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören gerçekleştirildi.

Törene Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak ile Zana'nın eşi Leyla Zana, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Serra Bucak, Zana'nın kent hafızasında ve yerel yönetimler tarihinde bıraktığı mirasa dikkat çekerek, "Mehdi Zana'nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe değil, bugüne de aittir. Diyarbakır seni unutmayacak" dedi.

Zana'nın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziye kabulü ise Diyarbakır'da Liceliler Yas Evinde yapılacak.