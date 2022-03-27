Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu - Son Dakika
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Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu

27.03.2022 19:32

Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde eski eşya ve antika meraklıları için bir müzayede yapıldı.

Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde eski eşya ve antika meraklıları için bir müzayede yapıldı. Açık havada yapılan müzayedede 10 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkan eşyalar satışa sunuldu.

Bodrum Müzayede ekibinin organize ettiği müzayede Hisarönünde bulunan bir işletmenin bahçesinde bugün saat 14.00 de başlayıp 18.00 e kadar devam etti. Marmaris'ten, Datça'dan ve Bodrum'dan gelen yaklaşık 50 katılımcı ve eski eşya meraklıları ile gerçekleşen etkinlikte, ev eşyalarından, elektronik eşyalara, eski silahlardan, tapu senetleri, pul ve para koleksiyonları satışa çıkarıldı. Katılımcılar ellerine verilen numaraları kaldırarak almak satışa sunulan eşyaların fiyatlarını 20 lira ile 50 lira arttırarak en uygun fiyatlara aldılar.

Marmaris'te düzenlenen müzayedenin organizatörü Bodrum Müzayede firması sahibi Sertaç Ay " 2 yıl aradan sonra ilk defa Marmaris'e geldik. İnsanlar pandemi dolayısı ile sıkıldı, ülke olarak ekonomik sıkıntı içindeyiz zaten. Maddi sıkıntıda olan ya da evinde eşya fazlası olan, ya da bu işlere meraklı İnsanlar değerli ve eski eşyalarını bize getiriyor Müzayedemizde satılıyor. Burada 10 Liradan satışa sunulan ürünler Bin liradan da satılabiliyor 100 liradan da satılıyor. Fiyatları 10 Liradan başlayıp 100 Bin Liraya kadar çıkan eski ve değerli eşyalar var. Her ayın birinci ve üçüncü pazarı Marmaris'te ikinci ve dördüncü haftası da Bodrum'da olacağız " şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Lemika Aktan " Bu müzayedeye Datça'dan geliyoruz. Sertaç'ın hemen hemen tüm müzayedelerine katılıyoruz, hem alıyoruz hem satıyoruz bu gün bir şey almadım henüz bakalım belki sonra beğenir alırım " şeklinde konuştu.

Datça'dan gelen katılımcılar arasında yer alan Rüçhan Aktan ise " Datça'da da böyle etkinlikler yapıyoruz, Sertaç Beyin müzayedelerini takip ediyoruz. Çok meraklıyım böyle eski ve değerli eşyalara evimde de yer vermeyi seviyorum, bizler için hem sosyalleşme hem alışveriş oluyor " dedi.

Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu
Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu
Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu

YORUMLAR
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Marmaris, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski eşya meraklıları Marmaris'te müzayedede buluştu - Son Dakika


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