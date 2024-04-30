Eski futbolcu Ümit Mutlu'nun organları hastalara umut olacak - Son Dakika
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Yerel

Eski futbolcu Ümit Mutlu'nun organları hastalara umut olacak

Eski futbolcu Ümit Mutlu\'nun organları hastalara umut olacak

Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Ümit Mutlu'nun 8 yıl önce bağışladığı organları, hastalara umut olacak. Mutlu'nun sağlıklı olan iç organları alındıktan sonra cenaze töreni düzenlenecek.

30.04.2024 12:03
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Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve 8 yıl önce iç organlarını bağışladığı ortaya çıkan eski futbolcu Ümit Mutlu'nun (41) organları hastalara umut olacak.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2022 yılı Haziran ayında Ülkü Dülger ile hayatını birleştiren Ümit Mutlu, 25 Nisan Perşembe günü evinde fenalaşıp Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Mutlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Üç gün yoğun bakımda tutulan Mutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mutlu'nun ani ölümü ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sağlık camiasını da üzüntüye boğdu. Yenipazar Devlet Hastanesi personeli olan eski futbolcu Mutlu'nun 8 yıl önce iç organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Yoğun bakımda 8 kez kalbi durup çalıştırıldığı, bu esnada kalp ve böbreklerinin iflas ettiği öğrenilen Mutlu'nun sağlıklı olan diğer iç organları alındıktan sonra cenaze töreninin belli olacağı belirtildi. Mutlu'nun organları ise hastalara umut olacak. Öte yandan, Yenipazar İdman Yurdu Futbol Kulübü'nde 1994 yılında kaleci olarak futbola başlayan, amatör olarak bir çok futbol kulüplerinde de top oynayan Mutlu, 2021 yılında jübile yapmıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski futbolcu Ümit Mutlu'nun organları hastalara umut olacak - Son Dakika

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