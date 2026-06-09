Eski Hükümlülere 2,5 Milyon TL Hibe Desteği - Son Dakika
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Eski Hükümlülere 2,5 Milyon TL Hibe Desteği

Eski Hükümlülere 2,5 Milyon TL Hibe Desteği
09.06.2026 14:15
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Manisa'da eski hükümlülerin iş kurmasını desteklemek için 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nun Haziran ayı toplantısı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla sağlanan 2,5 milyon TL'lik hibe desteği oldu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca'nın başkanlık ettiği toplantıda Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ev sahipliği yaptı. Koruma Kurulu; ceza infaz kurumlarından tahliye edilen hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, istihdamlarının desteklenmesi, meslek edinmelerinin sağlanması ve sosyal uyum süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla bir araya geliyor. Bu kapsamda kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasında iş birliği geliştirilerek çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Toplantıda ayrıca, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan projeler de değerlendirildi. İŞKUR tarafından yürütülen hibe destek programı kapsamında 2026 yılında Manisa'dan yapılan 7 başvurunun kabul edildiği ve toplamda yaklaşık 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandığı belirtildi. Sağlanan desteklerle eski hükümlülerin tarım, hayvancılık, üretim ve hizmet sektörlerinde kendi işlerini kurmaları hedeflenirken, bu sayede hem ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi hem de topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Koruma Kurulu üyeleri, istihdamın suçun tekrarını önlemede en etkili araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, eski hükümlülerin üretime katılmalarını sağlayacak projelerin artırılarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Hükümlülere 2,5 Milyon TL Hibe Desteği - Son Dakika

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