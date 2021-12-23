Eski Japonya İmparatoru Akihito 88 yaşına girdi - Son Dakika

Japonya eski imparatoru Akihito, 88 yaşına girerek en uzun yaşayan Japonya imparatoru unvanını elde etti.

Japonya'nın eski imparatoru Akihito, 88 yaşına girmesinin ardından Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Akihito'nun en uzun yaşayan Japonya imparatoru unvanını elde ettiği bildirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle, haftada iki kez İmparatorluk Sarayı içindeki bir biyoloji araştırma enstitüsünde kaya balıkları hakkında araştırma yapmak ve İmparatorluk Sarayı Hastanesini ziyaret etmek dışında dışarı çıkmaktan kaçındığı kaydedilen Akihito'nun, Covid-19 salgını ve doğal afetler konusunda da düzenli olarak bilgilendirildiği bildirildi.

Günlük rutin hayatına devam ediyor

Eşiyle sabah yürüyüşleri yapmayı ihmal etmeyen Akihito'nun, akşam yürüyüşlerinde ise saray yakınındaki apartmanlarda yaşayan sakinleri selamladığı biliniyor. Akihito, akşam yemeklerinden sonra ise yurt dışı ziyaretlerinin fotoğraf albümlerini inceleyerek zaman geçiriyor.

200 yıl sonra bir ilk

2019 yılında tahtı ilerleyen yaşını gerekçe göstererek oğlu mevcut imparator Naruhito'ya devreden Akihito, 200 yılı aşkın süreden bu yana hayattayken tahtı kendi isteğiyle devreden ilk imparator olarak tarihe geçmişti. Tahtı devretmesinin ardından "büyük imparator" anlamına gelen "Joko" unvanını alan Akihito öncesinde ise en uzun yaşayan imparatorun 87 yaşında yaşamını yitiren Hirohito olduğu biliniyor. - TOKYO